O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), publicado nesta semana, aponta Ipixuna, no Amazonas, como a cidade brasileira menos desenvolvida do país, com índice de apenas 0,1485.

Outros municípios como Jenipapo dos Vieiras (MA), Uiramutã (RR), Jutaí (AM), Santa Rosa do Purus (AC) e Oeiras do Pará (PA) ficaram entre os últimos colocados.

Entre as 10 cidades mais mal avaliadas, 6 estão no estado do Pará, evidenciando a extrema desigualdade que caracteriza essas regiões do país.

A média nacional do índice foi de 0,6067, enquanto municípios como Ipixuna e Jenipapo dos Vieiras apresentam pontuações inferiores a 0,2.

O estudo é baseado em três pilares: Emprego & Renda, Saúde e Educação, que são analisados separadamente para cada município e pontuados entre 0 e 1. Foram analisadas a situação de cada um nos 5.550 municípios brasileiros.

A pesquisa mostra quais municípios tiveram os melhores e os piores resultados combinados nesses temas entre 2013 e 2023, com base em dados oficiais.

A pontuação é resultado de uma análise detalhada das condições locais, incluindo a disponibilidade de médicos (com uma média de 1 médico para cada 2 mil habitantes nas cidades mais críticas), a formação de professores (que apresenta um déficit em municípios com baixo desempenho educacional), e a estrutura econômica, com baixa diversidade e grande dependência do setor público para geração de empregos.

Cidades que ficam abaixo de 0,4 são classificadas como de “desenvolvimento crítico”, como as que lideram essa lista. O levantamento mostrou que pelo menos 249 municípios no país apresentam nível crítico de desenvolvimento, com falta de médicos, professores e empregos formais.

Mais de um quarto da população brasileira (26,7%) vive em cidades com condições precárias de desenvolvimento.

O índice mostra que nessas cidades, as internações por doenças ligadas à falta de saneamento são 20 vezes maiores. Ainda assim, mais de 60 milhões de brasileiros estão em municípios com menos de um médico por mil habitantes.

Confira a lista das 10 piores cidades do Brasil, segundo o IFDM 2025: