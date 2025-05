As 10 cidades brasileiras mais desenvolvidas em 2025, segundo o índice Firjan

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), publicado nesta semana, aponta Águas de São Pedro, no estado de São Paulo, como a cidade mais desenvolvida do Brasil, com índice de 0,8932 . O top 10 é composto por cinco municípios paulistas e quatro paranaenses, além da capital Curitiba, que aparece em terceiro lugar com 0,8855 ponto.

Completam o ranking São Caetano do Sul (SP), Maringá (PR), Americana (SP), Toledo (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), São José do Rio Preto (SP), Francisco Beltrão (PR) e Indaiatuba (SP).

O estudo, elaborado pela Firjan com base em dados de 2023, avaliou 5.550 cidades — que representam 99,96% da população brasileira — a partir de três pilares: Emprego & Renda, Educação e Saúde.

A pontuação varia de 0 a 1, sendo que índices acima de 0,8 representam alto desenvolvimento. Os dados indicam que apenas 4,6% dos municípios do país, cerca de 256 cidades, alcançaram esse patamar de excelência em 2023.

O IFDM mostra que, apesar da desigualdade entre os municípios, houve avanço generalizado na última década. Entre 2013 e 2023, 99% das cidades brasileiras registraram melhora no índice geral, e a média nacional subiu para 0,6067 ponto, o que classifica o país, em média, como de desenvolvimento moderado.

A melhoria foi puxada principalmente pelo avanço no indicador de Educação, que cresceu 52,1% em dez anos — passando de 0,4166 ponto em 2013 para 0,6335 em 2023.

A área de Saúde também registrou crescimento expressivo, de 29,8%, atingindo 0,6002 ponto, enquanto Emprego & Renda teve a menor evolução (12,1%), mesmo após a recuperação no pós-pandemia. A evolução conjunta dos três indicadores resultou na redução de 87,4% do número de cidades com desenvolvimento crítico, que caiu de 1.978 em 2013 para 249 em 2023.

A metodologia do estudo considera aspectos como cobertura vacinal, formação de professores, oferta de creches, taxa de abandono escolar, gravidez na adolescência e diversidade econômica.

Nas cidades com alto desempenho, como as que integram o top 10, há mais médicos por habitante, menor número de internações por causas evitáveis, melhor qualificação docente e maior presença de empregos fora do setor público.

Confira a lista das 10 melhores cidades do Brasil, segundo o IFDM 2025: