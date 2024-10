Arthur Lira anuncia formalmente apoio a Hugo Motta na sucessão da Câmara dos Deputados

Após uma intensa disputa nos bastidores, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta terça-feira, 29, apoio formal ao deputado Hugo Motta (Republicanos - PB) para sucedê-lo na Presidência da Casa.

"Depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Motta, nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagonicos com diálogo, leveza e altivez", disse Lira.

Segundo Lira, Motta é um parlamentar experiente, está no quarto mandato, respeita o Plenário e cumpre a palavra empenhada nas negociações políticas.O atual presidente da Câmara também afirmou que os outros deputados que se colocam na disputa tem legitimidade para ocupar o cargo.

Os deputados Elmar Nascimento (União Brasil - BA) e Antonio Britto (PSD - BA) estão na disputa e foram preteridos por Lira, o que causou uma fissura nos partidos do Centrão.

"Jamais caberia a mim, Presidente da Casa, um entre iguais, cercear as legítimas pretensões de quem quer que seja ou obstar o projeto político de um outro parlamentar. No caso, e como todos sabem, Elmar Nascimento e Antonio Britto, mais do que colegas de Parlamento, são verdadeiros amigos de vida", disse.

Com a confirmação do apoio, Lira afirmou que espera concretizar as negociações políticas que ocorreram intensamente ao longo dos últimos dois meses com os partidos para apoiar Motta na sucessão da Câmara.

"Com esse meu gesto, espero dar início à concretização de conversas que foram feitas e acordos que foram firmados com diversas legendas partidárias, em torno desse mesmo projeto de convergência. Declarar apoio a Hugo Motta nesse momento é minha contribuição pessoal à convergência, para que sigamos com uma Câmara dos Deputados atuante, propositiva, firme em defesa das prerrogativas do Parlamento, da democracia e do Brasil", disse.

Lula ainda mantém neutralidade

Como mostrou a EXAME, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido cortejado pelos três candidatos à Presidência da Câmara. Entretanto, não pretende – por enquanto – declarar apoio formal a nenhum deles, afirmaram à EXAME técnicos do governo que acompanham o assunto.

Lula não quer criar atritos neste momento ao optar por um dos postulantes, mas a ele interessa atuar nos bastidores para ver na cadeira, a partir de fevereiro de 2025, um “aliado de primeira hora”, disseram auxiliares do presidente.

Publicamente, o chefe do Executivo tem dito que não se envolverá no processo eleitoral, mas nos corredores do Palácio Planalto já está claro que Lula trabalhará para ser vitorioso nesse processo.

A avaliação entre os auxiliares do petista é de que o governo não conseguiu construir uma base sólida na Câmara dos Deputados e depende do Centrão para aprovar os projetos governistas.

Com isso, será necessário atuar para ter no comando da Câmara uma pessoa com perfil mais conciliador e que esteja disposto a ajudar o governo nas pautas prioritárias.

Na equipe econômica, o diagnóstico é de que será necessária bastante disposição política na Câmara para aprovar mudanças nos benefícios trabalhistas e assistências. Um aliado na cadeira tende a ajudar nessas negociações.