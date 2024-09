O atual prefeito e candidato à reeleição Arthur Henrique (MDB) segue na liderança na disputa pela prefeitura de Boa Vista com 63,6% das intenções de votos, segundo pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada nesta quinta-feira, 26.

A deputada estadual Catarina Guerra (União Brasil) aparece na segunda posição com 27%, a candidata é agora a única representante do seu partido nas eleições municipais depois de no dia 12 de setembro, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Nunes Marques reestabelecer a candidatura da parlamentar.

Na decisão, o ministro suspendeu os acórdãos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RR), que retiraram o partido, incluindo o deputado federal Nicoletti – que travava a disputa pelo cargo majoritária com Catarina pelo União –, da corrida eleitoral em Boa Vista. Os demais candidatos não passaram de 1%.

A pesquisa anterior, divulgada em 12 de setembro, ainda com o nome de Nicoletti, apontava o atual prefeito com 62,6% das intenções de voto, seguido por Catarina com 26,2% e Nicoletti com 1,1%. Os outros candidatos também não passavam do 1% das intenções de voto.

Intenções de voto em Boa Vista:

Arthur Henrique (MDB): 63,6%

63,6% Catarina Guerra (União): 27%

27% Lincoln Freire (PSOL): 0,7%

0,7% Mauro Nakashima (PV): 0,7%

0,7% Ninguém/Branco/Nulo : 2,3%

: 2,3% NS/NR/Indeciso: 5,8%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

A pesquisa Futura/100% Cidades foi registrada no TSE como RR-08127/2024 e ouviu 600 pessoas entre os dias 21 e 24 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Segundo turno em Boa Vista:

O instituto também consultou os eleitores sobre um eventual segundo turno entre Arthur Henrique e Catarina Guerra. O atual prefeito seria reeleito com 64,3% das intenções de voto.

Arthur Henrique: 64,3%

64,3% Catarina Guerra: 28,5%

28,5% Ninguém/Branco/Nulo: 3,6%

3,6% NS/NR/Indeciso: 3,6%

Que dia é a eleição para prefeito e vereador em 2024?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 de outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).