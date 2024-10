Apuração São Paulo 2024: acompanhe o resultado das eleições ao vivo

São Paulo vai eleger o prefeito que vai comandar a cidade com o maior produto interno bruto (PIB) do Brasil.

O atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB) disputa o segundo turno contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). (Veja a apuração voto a voto em São Paulo na página de Eleições da EXAME).

Como acompanhar a apuração das eleições 2024 para prefeito no segundo turno

Os resultados estarão disponíveis em nossa página de eleições a partir das 17h de Brasília.

A partir das 17h30, realizaremos uma live em nosso canal do YouTube com Cila Schulman, presidente do Instituto IDEIA, e Fábio Zambeli, vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos e colunista da EXAME, além de atores do tabuleiro eleitoral para trazer os principais destaques da apuração. Nas redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, BlueSky e YouTube), conteúdo multimídia complementará a cobertura.

Quando começa a apuração?

Considerando o horário de Brasília, a apuração começa assim que o horário de votação se encerra, às 17h, de acordo com a previsão divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em algumas seções, filas podem adiar um pouco o processo de votação e, consequentemente, a divulgação dos resultados.

Historicamente, a apuração pode levar entre 3 a 4 horas para ser concluída. Em 2022, os resultados do primeiro turno saíram entre 20h30 e 21h.

A apuração para a prefeitura das capitais poderá ser acompanhada pela EXAME, na página dedicada às eleições de 2024.

O resultado é esperado para a noite deste domingo, 27.