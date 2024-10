Apuração Porto Alegre 2024: acompanhe o resultado das eleições ao vivo

Os cidadãos de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, vão às urnas neste domingo, 27, para escolher o próximo prefeito da cidade.

Neste 2º turno, Sebastião Melo (MDB) e a deputado federal Maria do Rosário (PT) concorrem ao pleito.

O atual prefeito Sebastião Melo (MDB),busca a reeleição contra a deputada federal Maria do Rosário (PT). (Veja a apuração voto a voto em Porto Alegre na página de Eleições da EXAME).

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO EM PORTO ALEGRE

Quem está na frente em Porto Alegre?

As últimas pesquisas mostram que Melo é favorito para se reeleger.

Que horas sai o resultado da eleição?

A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que, uma vez que neste ano os horários de votação serão unificados em todo o Brasil pelo horário de Brasília, os primeiros resultados da apuração já comecem a sair logo após às 17 horas, quando a votação é encerrada.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de maioria dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), isto é, 50% mais um voto, ao menos. Se nenhum candidato obtiver maioria dos votos válidos, a eleição vai ao segundo turno, em 27 de outubro. A expectativa é que a contagem de votos acabe na noite deste domingo, 27.

Quem ficou na frente no 1º turno em Porto Alegre?

O atual prefeito Sebastião Melo (MDB) e a deputada federal Maria do Rosário (PT) disputaram o segundo turno das eleições 2024 para a prefeitura de Porto Alegre, de acordo com dados de apuração do TSE.

No primeiro turno, com 100% das urnas apuradas, Melo teve 49,72% dos votos, e Rosário, 26,28%.

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos. Veja o percentual de votos de cada um deles na votação de 6 de outubro.

Sebastião Melo (MDB): 49,72%

49,72% Maria do Rosário (PT): 26,28%

26,28% Juliana Brizona (PDT): 19,69%

Quem são os vereadores eleitos em Porto Alegre?