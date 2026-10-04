Apuração para governador no Piauí: veja quem está ganhando em tempo real

Os eleitores do Piauí vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 2,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Piauí reúne seis candidatos.

Quem está ganhando no Piauí?

A apuração no Piauí será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Piauí

Elizeu Aguiar (NOVO) — 30

Joel Rodrigues (PP) — 11

Dra. Lúcia Santos (PSDB) — 45

Professor Gisvaldo (PSOL) — 50

Rafael Fonteles (PT) — 13

Santiago Belizário (UP) — 80