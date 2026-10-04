Apuração para governador no Mato Grosso do Sul: veja em tempo real o resultado

Os eleitores de Mato Grosso do Sul vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul reúne oito candidatos.

Quem está ganhando em Mato Grosso do Sul?

A apuração em Mato Grosso do Sul será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Mato Grosso do Sul

Jeferson Bezerra (AGIR) — 36

Economista Renato Gomes (DC) — 27

João Henrique Catan (NOVO) — 30

Daniel Lemes (PCO) — 29

Eduardo Riedel (PP) — 11

Delcídio Amaral (PRD) — 25

Lucien Rezende (PSOL) — 50

Fábio Trad (PT) — 13