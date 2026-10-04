Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Apuração para governador no Mato Grosso do Sul: veja em tempo real o resultado

A disputa pelo governo do estado reúne oito candidatos

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h34.

Priorizar nos meus resultados Google

Os eleitores de Mato Grosso do Sul vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul reúne oito candidatos.

yt thumbnail

Quem está ganhando em Mato Grosso do Sul?

A apuração em Mato Grosso do Sul será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Mato Grosso do Sul

  • Jeferson Bezerra (AGIR) — 36
  • Economista Renato Gomes (DC) — 27
  • João Henrique Catan (NOVO) — 30
  • Daniel Lemes (PCO) — 29
  • Eduardo Riedel (PP) — 11
  • Delcídio Amaral (PRD) — 25
  • Lucien Rezende (PSOL) — 50
  • Fábio Trad (PT) — 13

Perguntas frequentes

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Mato Grosso do Sul

Mais de Brasil

Apuração de presidente no Mato Grosso do Sul: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Apuração de senador no Mato Grosso: veja quem está na frente

Apuração para governador de Mato Grosso: veja o resultado em tempo real

Apuração de presidente no Mato Grosso: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Mais na Exame

Brasil

Apuração de presidente no Mato Grosso do Sul: veja em tempo real quem está ganhando a eleição