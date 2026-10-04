Apuração para governador no Maranhão: veja quem está na frente

Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h28.
Os eleitores do Maranhão vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 5,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.
A disputa pelo governo do Maranhão reúne sete candidatos.
A apuração no Maranhão será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.
Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.
O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador. A nova votação ocorre quando nenhum candidato ao cargo obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.
A Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília. A EXAME acompanhará a apuração para presidente, governos estaduais e Senado, além de realizar cobertura jornalística e transmissão ao vivo.
O eleitor votará, nesta ordem, para deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
É necessário apresentar documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório. O e-Título pode ser usado como identificação quando apresentar a fotografia do eleitor.
Não. Celulares, câmeras, filmadoras e outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto não podem entrar na cabine. A colinha com os números dos candidatos é permitida, desde que esteja em papel.
Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem já estiver na fila às 17h terá direito de votar.
O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro. Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a participar da votação.