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Apuração para governador no Maranhão: veja quem está na frente

O estado tem cerca de 5,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h28.

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Os eleitores do Maranhão vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 5,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Maranhão reúne sete candidatos.

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Quem está ganhando no Maranhão?

A apuração no Maranhão será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Maranhão

  • Orleans Brandão (MDB) — 15
  • André Luis (MISSÃO) — 14
  • Reginaldo Lima (PCB) — 21
  • Dimas Cassimiro (PCO) — 29
  • Eduardo Braide (PSD) — 55
  • Saulo Arcangeli (PSTU) — 16
  • Felipe Camarão (PT) — 13

Perguntas frequentes

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador. A nova votação ocorre quando nenhum candidato ao cargo obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Quando começa a apuração das eleições 2026? ＋

A Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília. A EXAME acompanhará a apuração para presidente, governos estaduais e Senado, além de realizar cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Qual é a ordem de votação na urna? ＋

O eleitor votará, nesta ordem, para deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

O que levar para votar nas eleições 2026? ＋

É necessário apresentar documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório. O e-Título pode ser usado como identificação quando apresentar a fotografia do eleitor.

Pode levar celular para a cabine de votação? ＋

Não. Celulares, câmeras, filmadoras e outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto não podem entrar na cabine. A colinha com os números dos candidatos é permitida, desde que esteja em papel.

Quais cargos estão em disputa nas eleições 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem já estiver na fila às 17h terá direito de votar.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro. Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a participar da votação.

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