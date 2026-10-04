Apuração para governador no Maranhão: veja quem está na frente

Os eleitores do Maranhão vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 5,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Maranhão reúne sete candidatos.

Quem está ganhando no Maranhão?

A apuração no Maranhão será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Maranhão

Orleans Brandão (MDB) — 15

André Luis (MISSÃO) — 14

Reginaldo Lima (PCB) — 21

Dimas Cassimiro (PCO) — 29

Eduardo Braide (PSD) — 55

Saulo Arcangeli (PSTU) — 16

Felipe Camarão (PT) — 13