Apuração para governador no Acre: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores do Acre vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 614 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Para o Acre, isso significa que a votação acontecerá entre 6h e 15h do horário local, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Acre reúne seis candidatos.

Quem está ganhando no Acre?

A apuração no Acre será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Acre

Dr. Luisinho (AGIR) — 36

Eudo Raffael (PCB) — 21

Mailza Assis (PP) — 11

Thor Dantas (PSB) — 40

Tião Bocalom (PSDB) — 45

Alan Rick (Republicanos) — 10