Apuração para governador em Santa Catarina: veja quem está na frente

Os eleitores de Santa Catarina vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 5,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Santa Catarina reúne oito candidatos.

Quem está ganhando em Santa Catarina?

A apuração em Santa Catarina será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Santa Catarina

Marcelo Brigadeiro (MISSÃO) — 14

Bruno Pedreiro do PCO (PCO) — 29

Jorginho Mello (PL) — 22

Ralf Zimmer (PRD) — 25

Gelson Merísio (PSB) — 40

João Rodrigues (PSD) — 55

Professor Marcus Sodré (PSTU) — 16

Laís Chaud (UP) — 80