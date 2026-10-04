Apuração para governador em Santa Catarina: veja quem está na frente

Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 01h10.
Os eleitores de Santa Catarina vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 5,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.
A disputa pelo governo de Santa Catarina reúne oito candidatos.
A apuração em Santa Catarina será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.
Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.
Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores.
A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.
A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.
O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.
O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.
A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.