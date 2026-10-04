Apuração para governador em Rondônia: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores de Rondônia vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem mais de 1,2 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Rondônia reúne seis candidatos.

Quem está ganhando em Rondônia?

A apuração em Rondônia será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Rondônia

Pedro Abib (MDB) — 15

Marcos Rogério (PL) — 22

Samuel Costa (PSB) — 40

Adailton Furia (PSD) — 55

Expedito Netto (PT) — 13

Hildon Chaves (UNIÃO) — 44