Apuração para governador em Alagoas: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores de Alagoas vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem mais de 2,4 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Alagoas reúne quatro candidatos.

Quem está ganhando em Alagoas?

A apuração em Alagoas será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Alagoas

Márcio Jambo (DEMOCRATA) — 35

Renan Filho (MDB) — 15

JHC (PSDB) — 45

Lenilda Luna (UP) — 80