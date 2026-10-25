Apuração para governador do TO no 2º turno: Professora Dorinha x Vicentinho Júnior em tempo real

Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h01.
Os eleitores do Tocantins voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Professora Dorinha (União Brasil), que teve 45,52% dos votos válidos no primeiro turno, e Vicentinho Júnior (PSDB), que registrava 43,94%.
Os eleitores do Tocantins voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB).
Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.
A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Professora Dorinha teve 45,52% dos votos válidos, enquanto Vicentinho Júnior registrou 43,94%. Laurez Moreira (PSD) aparecia em terceiro lugar, com 8,24%, segundo os dados do TSE.
Professora Dorinha Seabra é senadora pelo Tocantins desde 2023 e integra o União Brasil. Antes de chegar ao Senado, foi deputada federal pelo estado entre 2011 e 2023.
Sua atuação parlamentar tem forte presença na área de educação. No Senado, integra comissões relacionadas a assuntos econômicos, assuntos sociais, educação e cultura, Constituição e Justiça, infraestrutura e desenvolvimento regional. Também participa de iniciativas ligadas à educação profissional e tecnológica.
Vicentinho Júnior é deputado federal pelo Tocantins e filiado ao PSDB. Na Câmara dos Deputados, integra a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e a Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde.
Também é suplente de comissões voltadas a agentes de saúde e combate às endemias e a Viação e Transportes. Em 2026, apresentou 11 propostas legislativas e participou de 121 votações nominais em Plenário, segundo os dados da Câmara fornecidos para esta matéria.
Laurez Moreira (PSD) ficou em terceiro lugar, com 8,24% dos votos válidos. Também concorreram Ataídes de Oliveira (Novo), Siqueira Campos Jr. (Democrata), Du Pereira (DC) e Professor Witer Naves (PSOL/Rede).
Além da disputa pelo governo estadual, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.
O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro.
Os candidatos são Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB).
Acompanhe os números no mapa de apuração para governador da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar o painel geral das eleições de 2026.
Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O TSE divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.
Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.
Os resultados podem ser acompanhados pelo mapa de apuração para presidente no Tocantins e pelo painel geral das eleições de 2026 da EXAME.
Sim. Cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, desde que o título eleitoral esteja regular.
Quem não comparecer pode justificar a ausência em até 60 dias após cada turno. O procedimento pode ser feito pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, com documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e pode ser aceita ou não pela Justiça Eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas.