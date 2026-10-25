Apuração para governador do TO no 2º turno: Professora Dorinha x Vicentinho Júnior em tempo real

RESUMO ＋ Os eleitores do Tocantins voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Professora Dorinha (União Brasil), que teve 45,52% dos votos válidos no primeiro turno, e Vicentinho Júnior (PSDB), que registrava 43,94%.

Os eleitores do Tocantins voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB).

Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.

Quem está ganhando para governador no Tocantins?

A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Como foi o primeiro turno para governador?

Professora Dorinha teve 45,52% dos votos válidos, enquanto Vicentinho Júnior registrou 43,94%. Laurez Moreira (PSD) aparecia em terceiro lugar, com 8,24%, segundo os dados do TSE.

Quem é Professora Dorinha?

Professora Dorinha Seabra é senadora pelo Tocantins desde 2023 e integra o União Brasil. Antes de chegar ao Senado, foi deputada federal pelo estado entre 2011 e 2023.

Sua atuação parlamentar tem forte presença na área de educação. No Senado, integra comissões relacionadas a assuntos econômicos, assuntos sociais, educação e cultura, Constituição e Justiça, infraestrutura e desenvolvimento regional. Também participa de iniciativas ligadas à educação profissional e tecnológica.

Quem é Vicentinho Júnior?

Vicentinho Júnior é deputado federal pelo Tocantins e filiado ao PSDB. Na Câmara dos Deputados, integra a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e a Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde.

Também é suplente de comissões voltadas a agentes de saúde e combate às endemias e a Viação e Transportes. Em 2026, apresentou 11 propostas legislativas e participou de 121 votações nominais em Plenário, segundo os dados da Câmara fornecidos para esta matéria.

Quem são os outros candidatos que disputaram o primeiro turno?

Laurez Moreira (PSD) ficou em terceiro lugar, com 8,24% dos votos válidos. Também concorreram Ataídes de Oliveira (Novo), Siqueira Campos Jr. (Democrata), Du Pereira (DC) e Professor Witer Naves (PSOL/Rede).

Como acompanhar a apuração para presidente?

Além da disputa pelo governo estadual, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.