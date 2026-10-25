Apuração para governador do ES no 2º turno: Lorenzo Pazolini x Ricardo Ferraço em tempo real

Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h57.
Os eleitores do Espírito Santo voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Lorenzo Pazolini (Republicanos), que recebeu 49,65% dos votos válidos no primeiro turno, e Ricardo Ferraço (MDB), que obteve 34,06%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os eleitores do Espírito Santo voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).
Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.
A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Lorenzo Pazolini recebeu 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo Ferraço teve 34,06%. Helder Salomão (PT) apareceu em terceiro lugar, com 15,31%, segundo os dados de apuração do TSE.
Lorenzo Pazolini é filiado ao Republicanos e foi prefeito de Vitória. No primeiro turno da eleição para governador do Espírito Santo em 2026, recebeu 49,65% dos votos válidos, de acordo com os dados de apuração do TSE.
Ricardo Ferraço é filiado ao MDB e disputa o governo do Espírito Santo contra Lorenzo Pazolini. No primeiro turno de 2026, recebeu 34,07% dos votos válidos, segundo os dados de apuração do TSE.
Além dos dois candidatos que avançaram ao segundo turno, o material fornecido cita Breno Barcelos (Missão), Helder Salomão (PT) e Rafael Demuner (UP) entre os concorrentes ao governo estadual.
Além da disputa pelo governo estadual, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.
O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro.
Os candidatos são Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).
Acompanhe os números no mapa de apuração para governador da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar o painel geral das eleições de 2026.
Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O TSE divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.
Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.
Os resultados da disputa presidencial podem ser acompanhados pelo mapa de apuração para presidente no Espírito Santo e pelo painel geral das eleições de 2026 da EXAME.
Sim. Cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, desde que o título eleitoral esteja regular.
Quem não comparecer pode justificar a ausência em até 60 dias após cada turno. O procedimento pode ser feito pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, com documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e pode ser aceita ou não pela Justiça Eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas.