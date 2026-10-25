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Apuração para governador do ES no 2º turno: Lorenzo Pazolini x Ricardo Ferraço em tempo real

A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h57.

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RESUMO ＋

Os eleitores do Espírito Santo voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Lorenzo Pazolini (Republicanos), que recebeu 49,65% dos votos válidos no primeiro turno, e Ricardo Ferraço (MDB), que obteve 34,06%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores do Espírito Santo voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).

Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.

Quem está ganhando para governador no Espírito Santo?

A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Como foi o primeiro turno para governador?

Lorenzo Pazolini recebeu 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo Ferraço teve 34,06%. Helder Salomão (PT) apareceu em terceiro lugar, com 15,31%, segundo os dados de apuração do TSE.

Quem é Lorenzo Pazolini?

Lorenzo Pazolini é filiado ao Republicanos e foi prefeito de Vitória. No primeiro turno da eleição para governador do Espírito Santo em 2026, recebeu 49,65% dos votos válidos, de acordo com os dados de apuração do TSE.

Quem é Ricardo Ferraço?

Ricardo Ferraço é filiado ao MDB e disputa o governo do Espírito Santo contra Lorenzo Pazolini. No primeiro turno de 2026, recebeu 34,07% dos votos válidos, segundo os dados de apuração do TSE.

Quem são os outros candidatos que disputaram o primeiro turno?

Além dos dois candidatos que avançaram ao segundo turno, o material fornecido cita Breno Barcelos (Missão), Helder Salomão (PT) e Rafael Demuner (UP) entre os concorrentes ao governo estadual.

Como acompanhar a apuração para presidente?

Além da disputa pelo governo estadual, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.

Perguntas frequentes

Quando será o segundo turno para governador no Espírito Santo? ＋

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro.

Quem são os candidatos a governador no Espírito Santo? ＋

Os candidatos são Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).

Como acompanhar a apuração para governador em tempo real? ＋

Acompanhe os números no mapa de apuração para governador da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar o painel geral das eleições de 2026.

Como funciona a apuração dos votos? ＋

Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O TSE divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno de 2026? ＋

Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.

Onde acompanhar a apuração presidencial? ＋

Os resultados da disputa presidencial podem ser acompanhados pelo mapa de apuração para presidente no Espírito Santo e pelo painel geral das eleições de 2026 da EXAME.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? ＋

Sim. Cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, desde que o título eleitoral esteja regular.

Como justificar a ausência se não puder votar? ＋

Quem não comparecer pode justificar a ausência em até 60 dias após cada turno. O procedimento pode ser feito pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, com documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e pode ser aceita ou não pela Justiça Eleitoral.

Quem é obrigado a votar? ＋

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas.

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