Apuração para governador do ES no 2º turno: Lorenzo Pazolini x Ricardo Ferraço em tempo real

RESUMO ＋ Os eleitores do Espírito Santo voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Lorenzo Pazolini (Republicanos), que recebeu 49,65% dos votos válidos no primeiro turno, e Ricardo Ferraço (MDB), que obteve 34,06%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores do Espírito Santo voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).

Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.

Quem está ganhando para governador no Espírito Santo?

A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Como foi o primeiro turno para governador?

Lorenzo Pazolini recebeu 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo Ferraço teve 34,06%. Helder Salomão (PT) apareceu em terceiro lugar, com 15,31%, segundo os dados de apuração do TSE.

Quem é Lorenzo Pazolini?

Lorenzo Pazolini é filiado ao Republicanos e foi prefeito de Vitória. No primeiro turno da eleição para governador do Espírito Santo em 2026, recebeu 49,65% dos votos válidos, de acordo com os dados de apuração do TSE.

Quem é Ricardo Ferraço?

Ricardo Ferraço é filiado ao MDB e disputa o governo do Espírito Santo contra Lorenzo Pazolini. No primeiro turno de 2026, recebeu 34,07% dos votos válidos, segundo os dados de apuração do TSE.

Quem são os outros candidatos que disputaram o primeiro turno?

Além dos dois candidatos que avançaram ao segundo turno, o material fornecido cita Breno Barcelos (Missão), Helder Salomão (PT) e Rafael Demuner (UP) entre os concorrentes ao governo estadual.

Como acompanhar a apuração para presidente?

Além da disputa pelo governo estadual, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.