Apuração para governador do AM no 2º turno: Omar Aziz x Professora Maria do Carmo em tempo real

Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h58.
Os eleitores do Amazonas voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Omar Aziz (PSD), que recebeu 40,63% dos votos válidos no primeiro turno, e Professora Maria do Carmo (PL), que obteve 24,49%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os eleitores do Amazonas voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL).
Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.
A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Omar Aziz recebeu 40,63% dos votos válidos, enquanto Professora Maria do Carmo teve 24,49%, segundo dados do TSE. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisava obter mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos.
Omar Aziz é engenheiro civil, tem 68 anos e nasceu em Garça (SP). Sua trajetória política foi construída no Amazonas, onde foi vereador, deputado estadual, vice-prefeito de Manaus, vice-governador e governador entre 2010 e 2014.
Eleito para o Senado Federal em 2014 e reeleito em 2022, Aziz também ganhou projeção nacional em 2021, quando presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, instalada no Senado para investigar a atuação do governo federal durante a crise sanitária.
Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, conhecida como Professora Maria do Carmo, é advogada, educadora e empresária amazonense. Natural de Manaus, tem 66 anos, é mestre e doutora em Direito e construiu sua trajetória profissional na gestão educacional privada, à frente do Centro Universitário Fametro e da Faculdade Santa Teresa.
Sua atuação empresarial também se estendeu aos setores imobiliário e hoteleiro. A projeção política ganhou impulso nas eleições municipais de 2024, quando disputou a Prefeitura de Manaus como vice na chapa de Capitão Alberto Neto.
Além da disputa pelo governo estadual, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.
O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro.
Os candidatos são Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL).
Acompanhe os números no mapa de apuração para governador da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar o painel geral das eleições de 2026.
Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O TSE divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.
Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.
Os resultados da disputa presidencial podem ser acompanhados pelo mapa de apuração para presidente no Amazonas e pelo painel geral das eleições de 2026 da EXAME.
Sim. Cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, desde que o título eleitoral esteja regular.
Quem não comparecer pode justificar a ausência em até 60 dias após cada turno. O procedimento pode ser feito pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, com documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e pode ser aceita ou não pela Justiça Eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas.