Apuração para governador do AM no 2º turno: Omar Aziz x Professora Maria do Carmo em tempo real

RESUMO ＋ Os eleitores do Amazonas voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Omar Aziz (PSD), que recebeu 40,63% dos votos válidos no primeiro turno, e Professora Maria do Carmo (PL), que obteve 24,49%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores do Amazonas voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL).

Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.

Quem está ganhando para governador no Amazonas?

A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Como foi o primeiro turno para governador?

Omar Aziz recebeu 40,63% dos votos válidos, enquanto Professora Maria do Carmo teve 24,49%, segundo dados do TSE. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisava obter mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos.

Quem é Omar Aziz?

Omar Aziz é engenheiro civil, tem 68 anos e nasceu em Garça (SP). Sua trajetória política foi construída no Amazonas, onde foi vereador, deputado estadual, vice-prefeito de Manaus, vice-governador e governador entre 2010 e 2014.

Eleito para o Senado Federal em 2014 e reeleito em 2022, Aziz também ganhou projeção nacional em 2021, quando presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, instalada no Senado para investigar a atuação do governo federal durante a crise sanitária.

Quem é Professora Maria do Carmo?

Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque, conhecida como Professora Maria do Carmo, é advogada, educadora e empresária amazonense. Natural de Manaus, tem 66 anos, é mestre e doutora em Direito e construiu sua trajetória profissional na gestão educacional privada, à frente do Centro Universitário Fametro e da Faculdade Santa Teresa.

Sua atuação empresarial também se estendeu aos setores imobiliário e hoteleiro. A projeção política ganhou impulso nas eleições municipais de 2024, quando disputou a Prefeitura de Manaus como vice na chapa de Capitão Alberto Neto.

Como acompanhar a apuração para presidente?

Além da disputa pelo governo estadual, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.