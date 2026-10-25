Apuração para governador do AC no 2º turno: Mailza Assis x Alan Rick em tempo real

RESUMO ＋ Os eleitores do Acre voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Mailza Assis (Progressistas), que recebeu 49,76% dos votos válidos no primeiro turno, e Alan Rick (Republicanos), que obteve 32,27%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores do Acre voltam às urnas neste domingo, 25, para escolher o governador no segundo turno das eleições de 2026. A disputa será entre Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos).

Após o encerramento da votação, os dados das urnas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados.

Quem está ganhando para governador no Acre?

A EXAME atualizará os números da disputa pelo governo estadual conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Como foi o primeiro turno para governador?

Mailza Assis recebeu 218 mil votos válidos, o equivalente a 49,76%. Alan Rick obteve 32,27%, com 142 mil votos no primeiro turno.

Tião Bocalom (PSDB) ficou em terceiro lugar, com 10,22%. Thor Dantas (PSB) recebeu 7,5%, enquanto Dr. Luizinho (Agir) e Eudo Rafael (PCB) tiveram menos de 1% dos votos válidos cada.

Quem é Mailza Assis?

Mailza Assis da Silva, conhecida como Mailza Gomes, construiu sua trajetória política no Acre. Filiada ao Progressistas, foi secretária de Articulação Institucional e de Assistência Social de Senador Guiomard.

Em 2019, assumiu o mandato de senadora como primeira suplente de Gladson Cameli, que deixou a Casa após ser eleito governador do estado. Durante sua passagem pelo Senado, afirmou que pretendia concentrar sua atuação em temas sociais, com prioridade para saúde, educação, trabalho, família e defesa de mulheres, crianças e pessoas em situação de risco.

Também apontou como objetivos a criação de empregos, a destinação de emendas aos municípios e ações voltadas ao desenvolvimento do Acre.

Quem é Alan Rick?

Alan Rick Miranda é senador pelo Acre desde 2023, com mandato previsto até 2031, e é filiado ao Republicanos. No Senado, é titular de comissões como as de Assuntos Econômicos (CAE), Educação e Cultura (CE), Orçamento e Agricultura e Reforma Agrária (CRA).

Sua atuação parlamentar inclui temas como microcrédito e microfinanças, educação profissional e tecnológica, defesa da pessoa idosa, pesquisa biomédica, recursos naturais e energia. Ele também integra grupos parlamentares de relações com países como Estados Unidos, Israel e Japão e representa o Brasil no Parlamento do Mercosul.

Quem são os outros candidatos que disputaram o primeiro turno?

Além de Mailza Assis e Alan Rick, o Acre teve outros quatro candidatos ao governo estadual em 2026:

Tião Bocalom (PSDB), número 45;

Thor Dantas (PSB), número 40;

Dr. Luizinho (Agir), número 36;

Eudo Raffael (PCB), número 21.

Como acompanhar a apuração para presidente?

Além da disputa pelo governo estadual, os eleitores também votam para presidente da República. Os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13. No primeiro turno nacional, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%, segundo dados do TSE.