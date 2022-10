Apuração no TO: veja em tempo real quem está ganhando a eleição no Tocantins

O Tocantins vai às urnas neste domingo, 2 de outubro, para eleger o próximo governador do estado. Com 10% dos votos apurados, o atual governador, Wanderlei Barbosa, segue como favorito para a reeleição, com 59,5% desse total, seguido por Ronaldo Dimas, com 22%.

O atual governador, Wanderlei Barbosa (Republicanos) tenta a reeleição tendo como principal adversário Ronaldo Dimas (PL). A disparidade nas intenções de voto leva a crer que a disputa pode se encerrar já no primeiro turno. (Veja a apuração voto a voto no Tocantins na página de Eleições da EXAME).

Nas eleições deste domingo, as urnas abrem às 8 horas no domingo e fecham às 17 horas (horário de Brasília), quando os votos começam a ser apurados.

Quem está ganhando no Tocantins?

A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que, uma vez que neste ano os horários de votação serão unificados em todo o Brasil pelo horário de Brasília, os primeiros resultados da apuração já comecem a sair logo após às 17h, quando a votação é encerrada.

O atual governador Wanderlei Barbosa chegou ao governo depois do afastamento e posterior renúncia do titular do cargo, Mauro Carlesse -- que foi eleito na primeira vez em que o estado teve segundo turno para decidir o cargo, numa disputa acirrada contra Vicentinho Alves.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de maioria dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), isto é, 50% mais um voto, ao menos. Se nenhum candidato obtiver maioria dos votos válidos, a eleição vai ao segundo turno, em 30 de outubro.

Quem são os candidatos no Tocantins

Ao todo, oito nomes se colocaram na disputa ao governo do Tocantins em 2022. São eles:

Carmen Hannud (PCO)

Coronel Ricardo Macedo (PMB)

Dr. Luciano do Oswaldo Cruz (DC)

Irajá (PSD)

Karol Chaves (PSOL)

Paulo Mourão (PT)

Ronaldo Dimas (PL)

Wanderlei Barbosa (Republicanos)

Além de governadores dos estados, as eleições no Brasil neste domingo, 2, contam também com votação para presidente, senadores (um por estado), deputados federais e estaduais.

O Tocantins elege neste domingo um senador, que ficará no cargo por oito anos. Cada estado tem direito a três cadeiras no Senado, totalizando 81 senadores na Casa.

Os candidatos ao Senado do TO, em ordem alfabética, são:

Andrea Schmidt (PMB)

Ataídes de Oliveira (Pros)

Carlos Amastha (PSB)

Katia (PP)

Lazara Castro (DC)

Lúcia Viana (PSOL)

Marcelo Clauido (PRTB)

Pastor Claudemir Lopes (Patriota)

Professora Dorinha (União Brasil)

Vilela do PT (PT)

A favorita é a deputada Professora Dorinha, que liderava nas pesquisas. Para a disputa ao Senado, não há segundo turno, e o mais votado leva automaticamente a vaga.

Veja a apuração ao vivo para senadores, deputados federais e estaduais do Tocantins no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).