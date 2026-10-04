Apuração governador Rio Grande do Sul: veja quem está ganhando em tempo real

Os eleitores do Rio Grande do Sul vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 8,5 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Rio Grande do Sul reúne seis candidatos.

Quem está ganhando no Rio Grande do Sul?

A apuração no Rio Grande do Sul será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Rio Grande do Sul

Gabriel Souza (MDB) — 15

Juliana Brizola (PDT) — 12

Zucco (PL) — 22

Marcelo Maranata (PSDB) — 45

Rejane de Oliveira (PSTU) — 16

Priscila Voigt (UP) — 80