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Apuração governador Rio Grande do Norte: veja quem está ganhando em tempo real

A disputa pelo governo do Rio Grande do Norte reúne oito candidatos

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h58.

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Os eleitores do Rio Grande do Norte vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 2,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Rio Grande do Norte reúne oito candidatos.

Quem está ganhando no Rio Grande do Norte?

A apuração no Rio Grande do Norte será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

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Quem são os candidatos a governador no Rio Grande do Norte

  • Rodrigo de Bolsonaro (AGIR) — 36
  • Gladyer Linharess (DC) — 27
  • Álvaro Dias (PL) — 22
  • Professor Roberio Paulino (PSOL) — 50
  • Dário Barbosa (PSTU) — 16
  • Cadu de Lula (PT) — 13
  • Allyson (UNIÃO) — 44
  • Arinalda do MLB (UP) — 80

Perguntas frequentes

Por que o eleitor precisa votar em dois senadores em 2026? ＋

Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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