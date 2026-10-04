Apuração governador Rio Grande do Norte: veja quem está ganhando em tempo real

Os eleitores do Rio Grande do Norte vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 2,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Rio Grande do Norte reúne oito candidatos.

Quem está ganhando no Rio Grande do Norte?

A apuração no Rio Grande do Norte será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Rio Grande do Norte

Rodrigo de Bolsonaro (AGIR) — 36

Gladyer Linharess (DC) — 27

Álvaro Dias (PL) — 22

Professor Roberio Paulino (PSOL) — 50

Dário Barbosa (PSTU) — 16

Cadu de Lula (PT) — 13

Allyson (UNIÃO) — 44

Arinalda do MLB (UP) — 80