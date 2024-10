Apuração Fortaleza 2024: acompanhe o resultado das eleições ao vivo

Fortaleza, capital do Ceará, vai às urnas neste domingo, 27 de outubro, para eleger o próximo prefeito da cidade.

O deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) disputam o segundo turno das eleições 2024 para prefeito de Fortaleza. (Veja a apuração voto a voto em Fortaleza na página de Eleições da EXAME).

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO EM FORTALEZA

Quem está na frente em Fortaleza?

A um dia do segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza, a disputa entre o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) segue bem acirrada, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais divulgadas neste sábado, 26, às vésperas do pleito. Veja todas as últimas pesquisas.

A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que, uma vez que neste ano os horários de votação serão unificados em todo o Brasil pelo horário de Brasília, os primeiros resultados da apuração já comecem a sair logo após às 17 horas, quando a votação é encerrada.

Fortaleza conta com mais de 2,42 milhões de habitantes e 50.520 mil deles são eleitores, a cidade com o maior número no estado do Ceará, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de maioria dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), isto é, 50% mais um voto, ao menos. Se nenhum candidato obtiver maioria dos votos válidos, a eleição vai ao segundo turno, em 27 de outubro.

Quem ficou na frente no 1º turno em Fortaleza?

O deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) disputam o segundo turno das eleições 2024 para prefeito de Fortaleza, de acordo com dados de apuração do TSE.

No primeiro turno, com 100% das urnas apuradas, André Fernandes obteve 40,20 % dos votos válidos e Evandro Leitão teve 34,33%. O atual prefeito José Sarto (PDT) teve 11,75% dos votos.

Veja os detalhes do resultado

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

André Fernandes (PL) : 40,20%

: 40,20% Evandro Leitão (PL): 34,33%

(PL): 34,33% José Sarto (PDT): 11,75%

