Apuração em Teresina: veja em tempo real quem está ganhando a eleição para prefeito

Teresina, capital do Piauí, vai às urnas neste domingo, 6 de outubro, para eleger o próximo prefeito da cidade.

O ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil) e o deputado estadual Fábio Novo (PT) aparecem na liderança das pesquisas.

Nas eleições deste domingo, as urnas abrem às 8 horas e fecham às 17 horas (horário de Brasília), quando os votos começam a ser apurados.

Quem está na frente em Teresina?

A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que, uma vez que neste ano os horários de votação serão unificados em todo o Brasil pelo horário de Brasília, os primeiros resultados da apuração já comecem a sair logo após às 17 horas, quando a votação é encerrada.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de maioria dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), isto é, 50% mais um voto, ao menos. Se nenhum candidato obtiver maioria dos votos válidos, a eleição vai ao segundo turno, em 27 de outubro.

Pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, no final de setembro, apontou o ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil) com 43,6% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Teresina, seguido pelo deputado estadual Fábio Novo (PT), que registra 39,5%.

De acordo com a margem de erro, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados no primeiro lugar.

Quem são os candidatos a prefeito em Teresina

Noves nomes se registraram como candidatos à prefeitura da cidade de Teresina nas eleições de 2024, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos à prefeitura de Teresina, em ordem alfabética, são:

Dr Pessoa (PRD)

(PRD) Fabio Novo (PT)

(PT) Francinaldo Leão (PSOL)

(PSOL) Geraldo Carvalho (PSTU)

(PSTU) Lourdes Melo (PCO)

(PCO) Professor Tonny (Novo)

(Novo) Santiago Belizario (UP)

(UP) Silvio Mendes (União)

(União) Telsirio Alencar (Mobiliza)

Quando é o segundo turno?

Para o cargo de prefeito, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. A exceção é para cidades com menos de 200 mil habitantes. Em 2024, a segunda etapa de votação é no dia 27 de outubro.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2024 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.