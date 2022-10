Apuração em SE: veja em tempo real quem está ganhando a eleição em Sergipe

O Sergipe vai às urnas neste domingo, 2 de outubro, para eleger o próximo governador do estado.

Valmir de Francisquinho (PL), ex-prefeito de Itabaiana, lidera as intenções de votos, seguido do senador Rogério Carvalho (PT) e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD).

Mesmo liderando as pesquisas eleitorais, o candidato do PL teve a candidatura indeferida pelo TSE nesta última quinta-feira, 29, e não poderá concorrer.

Nas eleições deste domingo, as urnas abrem às 8 horas no domingo e fecham às 17 horas (horário de Brasília), quando os votos começam a ser apurados.

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO EM SERGIPE

Quem está ganhando em Sergipe?

A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que, uma vez que neste ano os horários de votação serão unificados em todo o Brasil pelo horário de Brasília, os primeiros resultados da apuração já comecem a sair logo após às 17h, quando a votação é encerrada.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de maioria dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), isto é, 50% mais um voto, ao menos. Se nenhum candidato obtiver maioria dos votos válidos, a eleição vai ao segundo turno, em 30 de outubro.

Quem são os candidatos em Sergipe

Ao todo, sete nomes se colocaram na disputa ao governo de Sergipe em 2022. Veja a lista em ordem alfabética dos candidatos ao governo de Sergipe:

Delegado Alessandro (PSDB)

Dr. Antônio Claudio Geriatra (DC)

Elinos Sabino (PSTU)

Fábio (PSD)

Niully Campos (PSOL)

Prof. Aroldo Félix (UP)

Rogério Carvalho (PT)

Eleição para senador em Sergipe

Além de governadores dos estados, as eleições no Brasil neste domingo, 2, contam também com votação para presidente, senadores (um por estado), deputados federais e estaduais.

Sergipe elege neste domingo um senador, que ficará no cargo por oito anos. Cada estado tem direito a três cadeiras no Senado, totalizando 81 senadores na Casa.

Os candidatos ao Senado em Sergipe, em ordem alfabética, são:

Airton Costa (DC)

Delegada Danielle Garcia (Podemos)

Eduardo Amorim (PL)

Henri Clay (Psol)

Heraldo Goes (PSTU)

Laércio (PP)

Valadares Filho (PSB)

Para a disputa ao Senado, não há segundo turno, e o mais votado leva automaticamente a vaga.

Veja a apuração ao vivo para senadores, deputados federais e estaduais em Sergipe no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

