Apuração em MS 2º turno: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores do estado de Mato Grosso do Sul vão às urnas neste domingo, 30, para eleger o novo governador. Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB) disputam o posto de ocupante do Parque dos Poderes.

Nas eleições deste domingo, as urnas abrem às 8 horas no domingo e fecham às 17 horas (horário de Brasília), quando os votos começam a ser apurados.

Quem está ganhando em MS?

Neste ano, os horários de votação foram unificados em todo o Brasil pelo horário de Brasília, de modo que os primeiros resultados em todo o país começaram a sair logo após as 17h, quando a votação é encerrada.

Com mais de 2,8 milhões de habitantes, o estado de Mato Grosso do Sul registrou 1.522.654 votos no primeiro turno, sendo 1.438.442 votos válidos, 53.082 votos brancos, 61.130 votos nulos e 440.467 abstenções.

No segundo turno, os dois candidatos permanecem empatados em intenções de votos válidos, com 50% cada, segundo dados do Ipec.

Quem ficou na frente no 1º turno?

Capitão Contar e Eduardo Riedel disputam o segundo turno das eleições 2022 para o governo de Mato Grosso do Sul, de acordo com dados de apuração do TSE. No primeiro turno, com 100% das urnas apuradas, Contar teve 26,71% dos votos válidos, e Riedel ficou com 25,16%.

Veja os detalhes do resultado

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Capitão Contar (PRTB): 26,71%

(PRTB): 26,71% Eduardo Riedel (PSDB): 25,16%

(PSDB): 25,16% André Puccinelli (MDB): 17,18%

Quem foi eleito senador por Mato Grosso do Sul?

A ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP) foi eleita senadora da República pelo estado de Mato Grosso do Sul nas eleições 2022. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, a candidata obteve 60,85 % dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Luiz Henrique Mandetta (União), que recebeu 15,12%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.

