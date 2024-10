Apuração em João Pessoa 2º turno: veja em tempo real quem está ganhando a eleição para prefeito

João Pessoa, capital da Paraíba vai às urnas neste domingo, 27 de outubro, para eleger o próximo prefeito da cidade.

O atual prefeito de João Pessoa e candidato a reeleição, Cicero Lucena (PP), e o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) disputam o segundo turno das eleições 2024 para prefeito de João Pessoa (PB), de acordo com dados de apuração do TSE. (Veja a apuração voto a voto em João Pessoa na página de Eleições da EXAME).

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO EM JOÃO PESSOA

Quem está na frente em João Pessoa?

O atual prefeito de João Pessoa e candidato à reeleição, Cicero Lucena (PP), lidera a disputa pela prefeitura da cidade com 55,8% dos votos válidos, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 26. O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) aparece com 44,2%.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de maioria dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), isto é, 50% mais um voto, ao menos. Se nenhum candidato obtiver maioria dos votos válidos, a eleição vai ao segundo turno, em 27 de outubro.

Quem ficou na frente no 1º turno em João Pessoa?

Cícero Lucena obteve 49,16% dos votos e Marcelo Queiroga ficou em segundo lugar com 21,77% dos votos de acordo com informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos e analfabetos.

O que faz um prefeito?

O prefeito é o chefe do Poder Executivo municipal, sendo responsável por gerir a cidade. As calçadas, parques e unidades de saúde estão diretamente ligados à atuação dos prefeitos e prefeitas.

Durante os quatro anos de mandato, cabe ao prefeito:

Controlar os gastos do dinheiro público;

Planejar e realizar obras públicas;

Administrar o município com a arrecadação de impostos para financiar serviços como limpeza, iluminação pública, saúde e educação.

Quem foram os vereadores eleitos em João Pessoa?