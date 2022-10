Apuração em ES: veja em tempo real quem está ganhando no 2º turno da eleição para governador

Os eleitores do Espírito Santo vão às urnas neste domingo (30) para eleger o novo governador do estado. O atual líder, Renato Casagrande (PSB) disputa o cargo no segundo turno contra o ex-deputado federal Carlos Manato (PL). É a primeira vez em 28 anos que a disputa no estado não é definida no primeiro turno.

Clique aqui para acompanhar a apuração das eleições 2022 em tempo real

Nas eleições deste domingo, as urnas abrem às 8 horas no domingo e fecham às 17 horas (horário de Brasília), quando os votos começam a ser apurados.

Quem está ganhando no ES?

Neste ano, os horários de votação foram unificados em todo o Brasil pelo horário de Brasília, de modo que os primeiros resultados em todo o país começaram a sair logo após as 17h, quando a votação é encerrada.

Com mais de 2,8 milhões de habitantes, o estado de Mato Grosso do Sul registrou 1.522.654 votos no primeiro turno, sendo 1.438.442 votos válidos, 53.082 votos brancos, 61.130 votos nulos e 440.467 abstenções.

De acordo com a última pesquisa Ipec, de 26 de outubro, Casagrande é favorito para a reeleição, com 46,94% dos votos válidos, enquanto Manato tem 38,48%.

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO NO ES

Quem ficou na frente no 1º turno?

A diferença no primeiro turno foi de apenas oito pontos percentuais. Casagrande teve 46,94% dos votos e, Manato, 38,48%. Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Veja os detalhes do resultado

A última vez em que o estado teve um segundo turno foi em 1994, numa disputa entre Vitor Buaiz (PT) e Cabo Camata (PSD). O vencedor, na época, foi o candidato petista, que tinha como vice o atual candidato Casagrande.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual, federal e senador podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

LEIA MAIS

LEIA TAMBÉM