Apuração das eleições 2022 para presidente na Exame

Neste domingo, 2 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para eleger novos governadores, deputados, senadores e presidente da República. A EXAME auxiliará seus leitores a acompanhar em tempo real o ritmo das votações nacionais e dos governos estaduais. Pela primeira vez, teremos os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao vivo para que você esteja atualizado sobre o resultado eleitoral a partir das 17h de Brasília.

Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, EXAME vai trazer a apuração em tempo real de todos os cargos eletivos que estão em disputa em 2022: presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador.

O primeiro turno das eleições de 2022 será no dia 2 de outubro, já o segundo turno será em 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação será um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Como acompanhar a apuração das eleições 2022

Os resultados estarão disponíveis em nossa página de eleições a partir das 17h de Brasília. A partir das 17h30, realizaremos uma live em nosso canal do YouTube com Maurício Moura, presidente do Instituto IDEIA, e analistas políticos para trazer os principais destaques da apuração. Nas redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube), conteúdos multimídia complementam a cobertura.

Que horas começa a apuração das eleições?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a liberar os resultados a partir das 17h de Brasília. Você também pode conferir em nossa página de apuração em tempo real das eleições.

Candidatos para presidente

O cenário da disputa pela Presidência da República tem 11 nomes que se colocaram como opção para assumir o Palácio do Planalto. Os três que mais pontuam nas pesquisas de intenção de voto são o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Ainda são candidatos Eymael (Democracia Cristã), Felipe D’Ávila (Novo), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Padre Kelmon (PTB), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Sofia Manzano (PCB), e Vera Lúcia (PSTU). Veja o perfil de todos os candidatos a presidente.

Candidatos ao Governo por estado

