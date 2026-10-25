Apuração do 2º turno no Mato Grosso do Sul: veja o resultado para presidente em tempo real

RESUMO ＋

Os eleitores de Mato Grosso do Sul vão às urnas no domingo, 25 de outubro, para votar no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O estado tem 16,3 milhões de eleitores aptos a votar, e a votação ocorrerá das 7h às 16h, pelo horário local. A apuração dos votos será realizada pela Justiça Eleitoral, com divulgação dos resultados parciais pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores de Mato Grosso do Sul vão às urnas neste domingo, 25, para escolher o próximo presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. O estado tem 16,3 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Para Mato Grosso do Sul, isso significa que a votação acontecerá entre 7h e 16h, pelo horário local, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração em Mato Grosso do Sul será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando em Mato Grosso do Sul?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial em Mato Grosso do Sul conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

Flávio Bolsonaro (PL) — 22

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13

Perguntas frequentes

Que horas começa e termina a votação no segundo turno de 2026? ＋

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Em Mato Grosso do Sul, devido à diferença de fuso horário, as urnas ficam abertas das 7h às 16h, pelo horário local.

Quando será o segundo turno das eleições de 2026? ＋

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro. Os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.

Como funciona a apuração dos votos nas eleições? ＋

Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.

Onde acompanhar o resultado das eleições de 2026 em tempo real? ＋

Os eleitores podem acompanhar a apuração das eleições de 2026 pelo painel de resultados da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar a apuração presidencial em Mato Grosso do Sul.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno de 2026? ＋

Segundo as informações apresentadas para a disputa presidencial de 2026, os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13.

Quando começa a divulgação dos resultados das eleições de 2026? ＋

A divulgação dos resultados ocorre após o encerramento da votação, às 17h pelo horário de Brasília, o equivalente às 16h em Mato Grosso do Sul. Os números são atualizados conforme o TSE recebe e totaliza os dados das urnas eletrônicas.

O resultado da eleição presidencial em Mato Grosso do Sul define quem será o presidente? ＋

Não. A eleição presidencial considera os votos válidos de todo o Brasil, além dos votos de brasileiros que votam no exterior. O resultado de Mato Grosso do Sul mostra a preferência dos eleitores do estado, mas a definição do presidente depende da totalização nacional dos votos.