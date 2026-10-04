Apuração de senador no Piauí: veja quem está na frente

Os eleitores do Piauí vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 2,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Piauí será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Piauí?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Piauí

Antônio Barros (Partido Novo) — 300

Antônio José Lira (Avante) — 700

Ciro Nogueira (PP) — 111

Cloves José (PCO) — 291

Danniel Rocha (PSTU) — 166

Dionisio Carvalho (DC) — 277

Francinaldo Leão (Psol) — 500

Irmão Evandro Marques (DC) — 278

Jardenya Bezerra (Democrata) — 355

Jorge Lopes (PSDB) — 456

Julio Cesar (PSD) — 555

Major Paulo Roberto (Mobiliza) — 333

Marcelo Castro (MDB) — 151

Maria Madalena Nunes (Psol) — 505

Missionário Evandro Craveiro (Democrata) — 350