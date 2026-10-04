Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Apuração de senador no Mato Grosso do Sul: veja quem está na frente

Estado tem mais de 2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h35.

Priorizar nos meus resultados Google

Os eleitores do Mato Grosso do Sul vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 2,02 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Mato Grosso do Sul será acompanhado durante a totalização dos votos.

yt thumbnail

Quem está ganhando no Mato Grosso do Sul?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Mato Grosso do Sul

  • Beto do Movimento (PSOL) – 500
  • Capitão Contar (PL) – 221
  • Daniel Junior (Agir) – 365
  • Luiz Lemes (DC) – 277
  • Reinaldo Azambuja (PL) – 222
  • Roberto Oshiro (NOVO) – 300
  • Soraya Thronicke (PSB) – 400
  • Valderi Garcia (PCO) – 290
  • Valter da Comagran (PRD) – 258
  • Vander Loubet (PT) –  133

Perguntas frequentes

Por que o eleitor precisa votar em dois senadores em 2026? ＋

Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

Acompanhe tudo sobre:Mato Grosso do SulEleições 2026

Mais de Brasil

Apuração para governador no Mato Grosso do Sul: veja em tempo real o resultado

Apuração de presidente no Mato Grosso do Sul: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Apuração de senador no Mato Grosso: veja quem está na frente

Apuração para governador de Mato Grosso: veja o resultado em tempo real

Mais na Exame

Brasil

Apuração para governador no Mato Grosso do Sul: veja em tempo real o resultado