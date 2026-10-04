Apuração de senador no Mato Grosso do Sul: veja quem está na frente

Os eleitores do Mato Grosso do Sul vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 2,02 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Mato Grosso do Sul será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Mato Grosso do Sul?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Mato Grosso do Sul

Beto do Movimento (PSOL) – 500

Capitão Contar (PL) – 221

Daniel Junior (Agir) – 365

Luiz Lemes (DC) – 277

Reinaldo Azambuja (PL) – 222

Roberto Oshiro (NOVO) – 300

Soraya Thronicke (PSB) – 400

Valderi Garcia (PCO) – 290

Valter da Comagran (PRD) – 258

Vander Loubet (PT) – 133