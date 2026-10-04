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Apuração de senador no Amapá: veja quem está na frente

Estado tem mais de 577 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h09.

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Os eleitores do Amapá vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem pouco mais de 577 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Amapá será acompanhado durante a totalização dos votos.

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Quem está ganhando no Amapá?

A apuração no Amapá será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Amapá

  • Acácio Favacho (MDB) — 151
  • Alliny Serrão (União Brasil) — 444
  • Capi (PSB) — 401
  • Helio Silva (PCO) — 290
  • Juíza Jô (DC) — 277
  • Lucas Barreto (PSD) — 555
  • Professor Uzian Pinto (DC) — 272
  • Randolfe Rodrigues (PT) — 130
  • Rayssa Furlan (Podemos) — 200
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