Apuração de senador no Amapá: veja quem está na frente

Redação Exame
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h09.
Os eleitores do Amapá vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem pouco mais de 577 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.
O desempenho dos candidatos no Amapá será acompanhado durante a totalização dos votos.
A apuração no Amapá será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.
Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.