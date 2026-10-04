Apuração de senador na Bahia: veja quem está na frente

Os eleitores da Bahia vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem mais de 11 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos na Bahia será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando na Bahia?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador na Bahia

Angelo Coronel (Republicanos) - 100

Jaques Wagner (PT) - 130

Carlos Sodré (Mobiliza) - 333

Gregório Gould (UP) - 800

João Roma (PL) - 222

Marcelo Carvalho (Rede) - 180

Marcelo Millet (PCO) - 290

Marcelo Santtana (DC) - 277

Professora Delliana (PSOL) - 500

Rui Costa (PT) - 133