Apuração de senador em Santa Catarina: veja quem está na frente

Os eleitores de Santa Catarina vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem mais 5,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Santa Catarina será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em Santa Catarina?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador em Santa Catarina

Afrânio Boppré (PSOL) – 500

Ana Lucia da Silveira Machado (UP) – 800

Carlos Bolsonaro (PL) – 222

Carol (PCO) – 290

Carol de Toni (PL) – 221

Décio Lima (PT) – 133

Esperidião Amin (PP) – 111

Jeferson Rocha (PRD) – 250

Joaninha de Oliveira (PSTU) – 160

Lunelli (MDB) – 155

Marcos Dorval (PSTU) – 161

Marlene Soccas (UP) – 808

Túlio de Amorim Pfuetzenreiter (MISSÃO) – 144