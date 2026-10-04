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Apuração de presidente no Piauí: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

O estado tem mais de 2,71 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h48.

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Os eleitores do Piauí vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 2,71 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração no Piauí será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

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Quem está ganhando para presidente no Piauí?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Piauí conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

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Quem são os candidatos a presidente?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

  • Clariana Barão (DC) — 27
  • Edmilson Costa (PCB) — 21
  • Escritor Augusto Cury (Avante) — 70
  • Flávio Bolsonaro (PL) — 22
  • Hertz Dias (PSTU) — 16
  • Leonardo Avalanche (PRTB) — 28 (Inapto)
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13
  • Renan Santos (Missão) — 14
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 55
  • Rui Costa Pimenta (PCO) — 29
  • Samara Martins (UP) — 80
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35
  • Zema (Novo) — 40

Perguntas frequentes

Por que o eleitor precisa votar em dois senadores em 2026? ＋

Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

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