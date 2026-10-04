Apuração de presidente no Ceará: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h17.
Os eleitores do Ceará vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 6,998 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.
As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.
A apuração no Ceará será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.
A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Ceará conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:
A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores.
Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.
A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.
O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.
A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.