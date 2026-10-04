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Apuração de presidente em SP: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

São Paulo tem mais de 34 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições 2026; estado concentra o maior colégio eleitoral do país

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h00.

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Os eleitores do estado de São Paulo vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. São Paulo reúne 34.104.226 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O estado concentra o maior eleitorado do Brasil e terá papel relevante na apuração nacional da disputa presidencial.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o encerramento das urnas, o TSE inicia a divulgação dos resultados conforme os votos forem totalizados pela Justiça Eleitoral.

São Paulo é o principal colégio eleitoral do país e representa uma parcela significativa do eleitorado brasileiro. O resultado da votação no estado será divulgado junto com os demais estados pela plataforma oficial de resultados do TSE.

Quem está ganhando em SP?

A apuração presidencial em São Paulo será atualizada em tempo real conforme a transmissão dos dados pelo TSE. A página da EXAME reunirá os votos recebidos por cada candidato e a evolução da disputa no estado.

O resultado oficial da eleição presidencial será definido pela soma dos votos válidos registrados em todo o país, e não apenas pelo desempenho em um estado específico.

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Quem são os candidatos a presidente em SP e o número?

  • Clariana Barão (DC) - 27
  • Edmilson Costa (PCB) - 21
  • Escritor Augusto Cury (Avante) - 70
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 22
  • Hertz Dias (PSTU) - 16
  • Leonardo Avalanche (PRTB) - 28
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - 13
  • Renan Santos (Missão) - 14
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 55
  • Rui Costa Pimenta (PCO) - 29
  • Samara Martins (UP) - 80
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) - 35
  • Zema (Novo) - 40

Perguntas frequentes

Quantos eleitores São Paulo tem em 2026? ＋

São Paulo tem 34.104.226 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral.

Que horas começa a apuração presidencial em SP? ＋

A apuração começa após o encerramento da votação, às 17h pelo horário de Brasília.

Onde acompanhar o resultado da eleição em SP? ＋

O resultado pode ser acompanhado pelo site do TSE e pela página de apuração da EXAME.

São Paulo decide sozinho quem será presidente? ＋

Não. O presidente é eleito pela soma dos votos válidos de todos os estados e do Distrito Federal.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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