Apuração de presidente em SP: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores do estado de São Paulo vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. São Paulo reúne 34.104.226 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O estado concentra o maior eleitorado do Brasil e terá papel relevante na apuração nacional da disputa presidencial.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o encerramento das urnas, o TSE inicia a divulgação dos resultados conforme os votos forem totalizados pela Justiça Eleitoral.

São Paulo é o principal colégio eleitoral do país e representa uma parcela significativa do eleitorado brasileiro. O resultado da votação no estado será divulgado junto com os demais estados pela plataforma oficial de resultados do TSE.

Quem está ganhando em SP?

A apuração presidencial em São Paulo será atualizada em tempo real conforme a transmissão dos dados pelo TSE. A página da EXAME reunirá os votos recebidos por cada candidato e a evolução da disputa no estado.

O resultado oficial da eleição presidencial será definido pela soma dos votos válidos registrados em todo o país, e não apenas pelo desempenho em um estado específico.

Quem são os candidatos a presidente em SP e o número?

Clariana Barão (DC) - 27

Edmilson Costa (PCB) - 21

Escritor Augusto Cury (Avante) - 70

Flávio Bolsonaro (PL) - 22

Hertz Dias (PSTU) - 16

Leonardo Avalanche (PRTB) - 28

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - 13

Renan Santos (Missão) - 14

Ronaldo Caiado (PSD) - 55

Rui Costa Pimenta (PCO) - 29

Samara Martins (UP) - 80

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) - 35

Zema (Novo) - 40