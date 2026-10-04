Apuração de presidente em SP: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h00.
Os eleitores do estado de São Paulo vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. São Paulo reúne 34.104.226 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).O estado concentra o maior eleitorado do Brasil e terá papel relevante na apuração nacional da disputa presidencial.
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o encerramento das urnas, o TSE inicia a divulgação dos resultados conforme os votos forem totalizados pela Justiça Eleitoral.
São Paulo é o principal colégio eleitoral do país e representa uma parcela significativa do eleitorado brasileiro. O resultado da votação no estado será divulgado junto com os demais estados pela plataforma oficial de resultados do TSE.
A apuração presidencial em São Paulo será atualizada em tempo real conforme a transmissão dos dados pelo TSE. A página da EXAME reunirá os votos recebidos por cada candidato e a evolução da disputa no estado.
O resultado oficial da eleição presidencial será definido pela soma dos votos válidos registrados em todo o país, e não apenas pelo desempenho em um estado específico.
São Paulo tem 34.104.226 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral.
A apuração começa após o encerramento da votação, às 17h pelo horário de Brasília.
O resultado pode ser acompanhado pelo site do TSE e pela página de apuração da EXAME.
Não. O presidente é eleito pela soma dos votos válidos de todos os estados e do Distrito Federal.