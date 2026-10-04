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Apuração de presidente em Sergipe: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

O estado tem mais de 1,74 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 01h15.

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Os eleitores de Sergipe vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 1,74 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração em Sergipe será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando para presidente em Sergipe ?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial em Sergipe conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

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Quem são os candidatos a presidente?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

  • Clariana Barão (DC) — 27
  • Edmilson Costa (PCB) — 21
  • Escritor Augusto Cury (Avante) — 70
  • Flávio Bolsonaro (PL) — 22
  • Hertz Dias (PSTU) — 16
  • Leonardo Avalanche (PRTB) — 28 (Inapto)
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13
  • Renan Santos (Missão) — 14
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 55
  • Rui Costa Pimenta (PCO) — 29
  • Samara Martins (UP) — 80
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35
  • Zema (Novo) — 40
Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Sergipe

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