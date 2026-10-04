Apuração de governador na Bahia: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h15.
Os eleitores da Bahia vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 11,3 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.
A disputa pelo governo da Bahia reúne seis candidatos.
A apuração na Bahia será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.
Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.
A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.
O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.
Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.
O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.