Apuração de governador na Bahia: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores da Bahia vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 11,3 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo da Bahia reúne seis candidatos.

Quem está ganhando na Bahia?

A apuração na Bahia será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador na Bahia

Ariel Capistrano (DC) — 27

Maria Bona (PCO) — 29

Ronaldo Mansur (PSOL) — 50

Jerônimo Rodrigues (PT) — 13

ACM Neto (UNIÃO) — 44

Arroldo Felix (UP) — 80