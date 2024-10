Apuração das eleições 2024 em tempo real: acompanhe o resultado de SP, Fortaleza e outras capitais

Neste domingo, 27 de outubro, brasileiros que moram em 51 cidades vão às urnas para escolher os novos prefeitos pelos próximos quatro anos.

A EXAME auxiliará seus leitores a acompanhar em tempo real o ritmo das votações para prefeito em todas as capitais brasileiras.

Pela segunda vez, teremos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao vivo para atualizar nossos leitores sobre o resultado eleitoral a partir das 17h de Brasília. Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, a EXAME vai trazer a apuração em tempo real das prefeituras das capitais que estão em disputa em 2024.

Como acompanhar a apuração das eleições 2024 para prefeito no segundo turno

Os resultados estarão disponíveis em nossa página de eleições a partir das 17h de Brasília.

A partir das 17h30, realizaremos uma live em nosso canal do YouTube com Cila Schulman, presidente do Instituto IDEIA, e Fábio Zambeli, vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos e colunista da EXAME, além de atores do tabuleiro eleitoral para trazer os principais destaques da apuração. Nas redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, BlueSky e YouTube), conteúdo multimídia complementará a cobertura.

Que horas começa a apuração das eleições?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a liberar os resultados a partir das 17h de Brasília. Você também pode conferir em nossa página de apuração em tempo real das eleições.

Veja a apuração e resultado em todas as capitais do país com 2º turno