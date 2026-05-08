Aposentadorias e Bolsa Família têm maior peso na renda do Nordeste, diz IBGE

A composição da renda do brasileiro varia entre as regiões do país. Estados com menor industrialização e mercado de trabalho mais frágil concentram maior participação de aposentadorias e programas sociais na renda das famílias, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.

A pesquisa mediu a renda média geral por região e por estado, considerando tanto os rendimentos do trabalho quanto outras fontes de renda, como aposentadorias, pensões, aluguel e benefícios sociais do governo.

O Nordeste registrou a maior participação de aposentadorias e pensões na composição da renda domiciliar, com 20,4%.

A média nacional ficou em 16,4%. Já os menores percentuais apareceram no Norte (13%) e no Centro-Oeste (13,7%).

O Nordeste também lidera o ranking das regiões com maior rendimento proveniente de programas sociais do governo. Em 2025, essa fonte representou 8,8% da renda do nordestino e 7,5% da renda do povo do Norte.

Nas demais regiões, a participação dos programas sociais variou entre 1,6%, no Sul, e 2,3%, no Centro-Oeste.

Na comparação entre 2024 e 2025, quase todas as regiões registraram leve queda nesse indicador. A exceção foi o Sul, onde o percentual permaneceu praticamente estável.

Apesar disso, na comparação com 2019, todas as regiões ampliaram a participação dos programas sociais na composição da renda domiciliar.

Regiões com mais trabalho

A pesquisa também mediu as regiões com mais trabalho em 2025. No topo da lista desponta a região Centro-Oeste, onde o rendimento proveniente de trabalho representa 78,9% da renda domiciliar. A região com o menor índice foi a Nordeste, com 67,4%.

Na comparação anual, a Região Norte apresentou a maior alta nesse indicador. A participação da renda do trabalho subiu de 74,3%, em 2024, para 76,2%, em 2025, avanço de 1,9 ponto percentual.