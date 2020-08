Após sentir tremores de terra no domingo, 30, de até 4.6 de magnitude, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC), a Bahia teve novos tremores na madrugada desta segunda-feira, 31.

Desta vez, com magnitude preliminar de 3.5, informou o Laboratório Sismológico do Rio Grande do Norte.

O evento desta madrugada, segundo o laboratório, foi sentido em Amargosa e também em outros municípios próximos.

Ontem, os tremores causaram diversas avarias em construções, como rachaduras em casas, sobretudo da área rural, nas cidades do Recôncavo baiano, Baixo sul e Vale do Jequiriçá. Não há informações de feridos até o momento.

Abalos sísmicos não são incomuns no Brasil e já atingiram todas as regiões do país, segundo a empresa de meteorologia Met Sul, que postou um vídeo nas redes sociais do terremoto sentido no domingo, dentro de um supermercado, em uma das regiões atingidas.