Após tarifaço de Trump, Eduardo ataca Tarcísio por diálogo com empresários: 'Subserviência servil'

“Prezado governador, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como, para você, a subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda”, escreveu Eduardo.

Inicialmente, Tarcísio adotou um tom crítico ao governo federal, responsabilizando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo endurecimento da política comercial americana. Disse que a “insegurança jurídica” e a “agenda ideológica” do Planalto vinham afastando investidores e manchando a imagem do país no exterior. Com a escalada da crise, no entanto, o governador mudou de posição: passou a defender o diálogo e decidiu organizar, paralelamente ao Planalto, rodadas de reunião com empresários em São Paulo.