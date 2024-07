Após série de apagões na Ilha do Governador, ministro cogita não renovar com a Light no Rio

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, visitou neste sábado (27) com o prefeito Eduardo Paes e o presidente da Light, Alexandre Nogueira Ferreira, uma subestação de energia no Tauá, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O bairro e a Ilha de Paquetá registraram vários apagões nos últimos dias. A Light reafirmou que está fazendo uma série de melhorias para dar mais confiabilidade ao sistema que serão concluídas em novembro. Por sua vez, o ministro disse a que a empresa pode não ter a concessão renovada se a qualidade dos serviços não melhorar. A concessão atual vence em 2026 e a empresa já protocolou um pedido de renovação.

Após mais de 45h sem luz na Ilha do Governador, Light informa que fornecimento de energia foi normalizado.

Luz de velas, falta de banho, calor e improvisos em casa e no comércio

“As concessões de todas as distribuidoras vencem até 2031 e estão em processo de análise de renovação. A Light é uma delas”, disse o ministro.

Na manhã deste sábado, o abastecimento estava normalizado na Ilha do Governador. Mas a população do bairro ainda não está convencida que o problema foi superado. Também pela manhã, houve um protesto de moradores e comerciantes na Estrada do Galeão.

No início da semana, um apagão que durou quase 24 horas, afetou o trânsito, o comércio, o batalhão da PM e o funcionamento de unidades de saúde do bairro.

O ministro disse que em conversa com o presidente da Light, a empresa se comprometeu com uma série de investimentos no bairro nos próximos meses. Entre as melhorias está a troca de quatro dos seis cabos submarinos usados para levar energia até Paquetá e a Ilha de Paquetá O material está em fase de desembaraço na alfândega. Até lá, as ilhas estão sendo abastecidas com geradores a diesel e por três linhas de média tensão que ficaram prontas em março.

“Além disso, a Light terá uma linha de alta tensão para trazer energia do continente até a Ilha do Governador. Esse sistema vai operar com outra linha a ser instalada sob um viaduto do BRT para dar mais segurança energética. Até lá serão mantidos geradores no bairro”, disse Silveira.

O presidente da Light, por sua vez, acrescentou que a empresa iniciou negociações para ressarcir os moradores da Ilha do Governador que tiveram prejuízos com a queda de energia: “Temos no bairro uma agência móvel para facilitar o cadastramento desses consumidores, além dos nossos canais digitais. E estamos mantendo 300 técnicos de prontidão para corrigir falhas de abastecimento rapidamente”, afirmou o executivo.

Novo contrato

Sobre a renovação do contrato da Light, as negociações tomarão como base um decreto do ministério de Minas e Energia publicado no fim de junho estabelecendo regras mais rígidas para as licitações das concessionárias. Entre as diretrizes , está a exigência que os contratos tenham metas para restabelecer o fornecimento de luz, por causa de chuvas, quedas de árvore na rede e vendavais.

Segundo o ministro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve apresentar em 90 dias uma minuta para o novo contrato de concessão. A Light terá até 60 dias para decidir se concorda com os termos e em seguida apresentar um plano de investimentos para um prazo de cinco anos. Se não houver acordo, uma nova licitação será realizada para escolher outra concessionária.