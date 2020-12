Após ser diagnosticado com covid-19, Mourão começa tratamento com cloroquina

Da Redação, com agências

Após ser diagnosticado com covid-19, o estado geral de saúde do vice-presidente Hamilton Mourão é bom. Em nota, a assessoria da Vice-Presidência informou hoje (28) que Mourão teve dor no corpo, dor de cabeça e febre, “que não passou de 38 graus”, o que o levou a fazer o exame.

A confirmação do teste positivo foi divulgado ontem (27) e o vice-presidente já está em isolamento no Palácio do Jaburu.

“De acordo com a recomendação médica, [Mourão] faz uso de Hidroxicloroquina, Annita, Azitromicina e sintomácos (remédio para dor e febre). O estado geral de saúde do Vice-Presidente da República é bom, encontrando-se em isolamento na residência oficial do Jaburu”, diz a nota.

A hidroxicloroquina é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro como tratamento contra a covid-19, apesar de diversos estudos mostrarem que o medicamento — utilizado contra a malária — não tem eficácia no combate ao coronavírus.

Em outubro, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, chegou a anunciar que a nitazoxanida, um vermífugo, tinha eficácia contra a Covid-19. Entretanto, o estudo conduzido pelo governo não identificou uma melhora de sintomas.