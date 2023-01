Após sensação térmica de quase 47 graus, Rio entra em estágio de atenção com temporal

Depois de dois dias de sol e calor intensos no Rio, o tempo mudou. Pelo segundo dia seguido na semana, a cidade bateu recorde de calor. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a máxima registrada nesta terça-feira foi de 37,1 graus, em São Cristóvão, e sensação térmica de 46,8, em Santa Cruz, registrada às 12h45.

Mas, à tarde, o tempo fechou e o município entrou em estágio de atenção devido à previsão de chuva moderada a forte nas próximas horas.

Segundo o Centro de Operações da prefeitura, chove na zona norte e no Centro. Às 18h, cinco quedas de árvore foram registradas no Centro: na Rua Ulysses Guimarães (altura do Clube dos Servidores), na Avenida República do Chile, na Avenida Rodrigues Alves, na Avenida Marechal Floriano e na Avenida Presidente Vargas.

Por volta das 17h10, o serviço de VLT foi suspenso no centro do Rio. Segundo a concessionária que administra o coletivo, a circulação foi suspensa nas linhas 1, 2 e 3 devido a alagamentos ao longo da via. Às 17h50, o serviço permanecia suspenso. De acordo com o Centro de Operações Rio, a estação Central do Brasil apresenta alteração nas partidas das composições.

Também na Cidade Nova, a chuva e forte ventania derrubaram o toldo de um bar próximo a Avenida Presidente Vargas.

Segundo o Centro de Operações do Rio, às 17h30, a cidade tinha oito registros de bolsões d'água, alguns em vias importantes como a Avenida Presidente Vargas e Avenida Marechal Floriano, no Centro. Também foram registrados quatro interdições: Rua do Lavradio, Avenida Mem de Sá, Rua dos Inválidos, Rua Vinte de Abril e Avenida Francisco Bicalho. Em São Cristóvão, na zona norte, foram documentados bolsões nas ruas Benedito Otoni, Escobar e Campo de São Cristóvão.

Para esta quarta-feira, a previsão é de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento na parte da tarde. Quinta, a chegada de uma frente fria deixa o tempo instável, com chuva fraca e moderada a qualquer momento do dia.

No fim de semana, o sol também não deve aparecer. A frente fria permanece sobre o oceano e pode provocar chuva fraca a moderada.

