Após reunião com Lula, Lira faz alerta sobre apoio ao governo na Câmara: 'Combustível está acabando'

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira, 5, após se reunir com o Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o “combustível está acabando” ao se referir ao apoio de partidos de centro, fora da base lulista, a projetos de interesse do governo.

"Governo precisa fazer junto com seus líderes o processo de arregimentação de uma base que se mostre cristalina. Hoje o governo tem contado com a boa vontade desses partidos que estão votando republicanamente", disse Lira em entrevista à CNN Brasil. "Esse combustível está acabando", afirmou o deputado.

Lula e Lira tomaram o café-da-manhã juntos na manhã de hoje no Palácio da Alvorada, após uma semana de crise na articulação política do governo. O encontro não estava previsto na agenda oficial do Palácio do Planalto.

"Recebi uma ligação do presidente ontem para tomarmos um café da manhã hoje, colocarmos os assuntos em dias e tratarmos do que vem se discutindo que é uma arrumação mais efetiva da base do governo na Câmara e no Senado, tratarmos das matérias importantes que estarão em discussão ainda nesse primeiro semestre", disse Lira.

Na conversa, segundo Lira, Lula sinalizou que iria atuar de forma mais efetiva na articulação e, como mostrou O GLOBO, deve se reunir com líderes partidários na tarde de hoje. Para o presidente da Câmara, é preciso definir melhor quantos partidos integram a base para que o próprio governo não tenha de negociar matéria por matéria a ser votado pelo Congresso. "Penso que o presidente Lula está se movimentando e é importante que ele se movimente", disse Lira.

Câmara x Senado

Lira disse que Lula irá exigir que antes do envio de medidas provisórias ao Congresso seus ministros conversem com o presidente da Câmara e do Senado, porque ainda não há uma pacificação entre as casas sobre o rito das MPs.

Economia

Lira reforçou seu apoio à reforma tributária, em tramitação no Congresso, e disse que o projeto deve ir ao plenário antes do recesso do meio do ano. "Minha obrigação é pautar a reforma tributária. Precisamos focar nela e pedi o envolvimento do governo", afirmou Lira durante a entrevista.