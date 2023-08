Após onda de calor, temperatura deve cair 20°C no Rio e SP até domingo; veja previsão

Nos calendários, o inverno ainda se estende oficialmente por mais um mês, porém, o clima em São Paulo e no Rio de Janeiro já dá uma amostra do verão. Projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que, nesta semana, a temperatura vai chegar a 33°C na capital paulista e a 40°C na capital fluminense.

No entanto, os termômetros vão registrar uma trégua no calor até o fim de semana, quando em São Paulo a temperatura vai despencar para 11°C até domingo. E no Rio fará 15°C até o fim da semana.

As mudanças no tempo são consequência do El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, na altura da costa do Peru. De acordo com o Inmet, as temperaturas na reta final de agosto devem ficar cerca de 5°C mais altas do que a média histórica em 12 cidades.

Previsão do tempo

Na próxima quinta-feira, além da capital, quase todos os municípios de São Paulo devem ter máximas acima dos 30°C, de acordo com a MetSul Meteorologia. A previsão de altas temperaturas para a semana aumenta as chances de que o recorde de calor na capital paulista seja batido entre quarta e quinta-feira, com dia mais quente desde o início das medições, em 1943.

Na sexta, a temperatura despenca e a projeção é de tempo nublado e pancadas de chuva. O fim de semana deve permanecer encoberto e com chances de chuva. No domingo, a temperatura máxima para São Paulo é de 15°C e a mínima de 11°C.

Já no Rio de Janeiro, o meio da semana também vai ser marcado pelo calor intenso, com os termômetros marcando 40°C. Na região da Baixada Fluminense, a previsão chega a indicar 41°C, temperatura incomum para essa época do ano.

Na sexta-feira, o calor recua também na capital carioca e a previsão é de chuva, assim como em São Paulo. No sábado, de acordo com a projeção do Inmet, o céu fica encoberto e pancadas de chuva com trovões podem acontecer. O domingo também deve ser nublado e chuvoso, com máxima de 20°C e mínima de 15°C.

A mudança brusca tem influência de fenômenos climáticos que acontecem na Antártida, como a maior oscilação dos ventos no continente. Essa alteração no padrão de ventos antárticos pode aumentar a chance de ciclones na região do Atlântico Sul e de chuvas no Sudeste.

Recomendações

A instrução do Inmet é para que, nos dias de calor, todos se mantenham hidratados e evitem o desgaste físico nas horas mais secas do dia, além da exposição ao sol nos horários de pico.