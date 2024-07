Após mudar domicílio eleitoral, Rosangela Moro confirma candidatura a vice-prefeita em Curitiba

A deputada federal Rosangela Moro (União-SP) foi anunciada como pré-candidata a vice-prefeita de Curitiba na chapa do deputado estadual Ney Leprevost, representante da sigla no pleito municipal deste ano. A parlamentar afirma que seguirá atuando em seu mandato na Câmara de forma paralela às atividades de campanha.

Rosangela transferiu seu título eleitoral de São Paulo para Curitiba no início deste ano. A mudança provocou uma ação movida pelo PT, que foi rejeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) em junho.

Na ação inicial, o PT havia argumentado que a legislação eleitoral veda a transferência ao decorrer do mandato. O partido também relembrava que pouco antes das eleições de 2022, a parlamentar mudou seu domicílio para São Paulo, fazendo o movimento inverso. Na época, seu marido, o senador Sergio Moro, tentou fazer o mesmo, mas terminou barrado pelo TRE-SP.

A impugnação apresentada pelo PT havia sido feita ao juiz eleitoral que autorizou a mudança de domicílio. De forma unânime, contudo, o TRE-PR considerou que não houve qualquer irregularidade na transferência da deputada.

A mudança de domicílio de Rosângela ocorreu em meio ao julgamento de seu marido na Justiça Eleitoral. Na ocasião, especulava-se que ela pudesse concorrer ao Senado Federal em seu lugar, em uma eventual cassação.

Em maio deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se manifestou pela improcedência das ações que alegavam que o senador teria cometido abuso de poder econômico durante as eleições de 2022 por ter, supostamente, extrapolado os gastos de campanha ao Senado, com a desistência de concorrer à Presidência e mudança partidária do Podemos para o União Brasil. Segundo os magistrados, as acusações não foram comprovadas.

Aliados do casal também chegaram a defender que a parlamentar fosse candidata à prefeitura este ano. Entretanto, o nome de Leprevost foi definido como representante da sigla no pleito municipal deste ano.

Sergio Moro tenta operar mudanças em diretórios do União Brasil no Paraná. Ele é pré-candidato ao governo do estado pelo partido em 2026.

A intenção de Moro de disputar o governo do Paraná tem o apoio da cúpula nacional do União Brasil. Além do presidente da sigla, Antônio Rueda, o senador Davi Alcolumbre, secretário-geral da legenda, já sinalizou favoravelmente ao correligionário.