Após dez horas de buscas, menina que caiu em cânion é encontrada sem vida no Rio Grande do Sul

Uma menina de 11 anos morreu após cair de um mirante no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, na quinta-feira, 10. O corpo foi encontrado por equipes de resgate cerca de dez horas após o acidente. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h.

A queda ocorreu durante um passeio em família. A criança, que estava acompanhada dos pais, turistas vindos de Curitiba, no Paraná, teria se afastado repentinamente enquanto o grupo caminhava no alto do mirante.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os pais se preparavam para sentar em um banco quando a menina correu. O pai ainda tentou alcançá-la, mas ela despencou de uma altura estimada de 70 metros. O local não possui cercas de proteção.

De acordo com os agentes, a menina tinha transtorno do espectro autista. Sua identidade não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.

As buscas começaram logo após o desaparecimento e contaram com o apoio de equipes de resgate de Canela, Gramado e do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre, além da aviação da Brigada Militar. A criança foi localizada por volta das 17h30 com o auxílio de um drone. Devido às condições climáticas e do terreno acidentado, o resgate só foi concluído horas depois, com uso de cordas.

Após a remoção do corpo, o caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP), que devem apurar as circunstâncias da queda.

Cânion é um dos principais atrativos turísticos da região

O Cânion Fortaleza é uma das paisagens mais impressionantes do Parque Nacional da Serra Geral, atraindo visitantes que buscam trilhas, mirantes e vistas panorâmicas. Com 7,5 quilômetros de extensão, 2 mil metros de largura e altitude de 1.157 metros acima do nível do mar, o local é formado por enormes paredes rochosas que lembram muralhas, daí o nome “Fortaleza”.

A área é acessada pela rodovia CS-012, no km 22, e costuma receber grande número de turistas, especialmente em feriados e temporadas de inverno. Apesar da popularidade, o mirante de onde a menina caiu não possui barreiras físicas para impedir quedas, o que reacende discussões sobre a segurança em pontos turísticos naturais.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros