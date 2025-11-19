Após bloquear Rodoanel, motorista confessa ter inventado história de falsa bomba à polícia

O motorista Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, que na última quarta-feira, 12, parou uma carreta atravessada no Rodoanel de São Paulo, alegando ter sido assaltado e estar com uma bomba na cabine do veículo, confessou à Polícia Civil que tudo não passou de uma história inventada por ele.

Ele admitiu ter simulado a situação durante depoimento às 14h desta quarta-feira, 19, na delegacia de Taboão da Serra.

Na quarta-feira, 12, o Rodoanel foi interditado na altura do km 44 por cinco horas, causando um congestionamento de 40 km.

Como foi o interrogatório?

Durante o interrogatório, os policiais confrontaram Dener com as inconsistências entre seu relato e as informações obtidas até então, segundo o portal G1. Para a polícia, nada do que ele descreveu aconteceu. Diante das perguntas, o motorista confessou que havia forjado toda a situação. Ele admitiu ter armado o artefato falso e se amarrado sozinho na cabine da carreta.

A polícia possui uma imagem de uma câmera de segurança que, de longe, mostra o momento em que Dener para urinar e, em seguida, joga uma pedra no caminhão, supostamente dando início ao que ele chamou de "ataque".

Um motorista que apareceu nas imagens de câmeras de segurança relatou à polícia que a carreta começou a fechar seu veículo pouco antes de ser atravessada na pista. Ele destacou que acelerou para escapar da manobra e afirmou não ter presenciado nenhuma ação criminosa no local.

